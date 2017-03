Topclubs haken voorlopig af: "Dan komt er geen Super League"

De Champions League gaat in de periode 2018-2021 op de schop, maar er lopen nu alweer gesprekken over de opzet daarna. Achter de schermen sluimert nog steeds het idee van de Super League.



De grootste clubs van Europa zouden volgens insiders het plan niet opgeven, maar ECA-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge rekent daar niet meer op. "Als de clubs van de ECA met de UEFA op een lijn blijven zitten, komt er geen Super League. Ik heb de indruk dat vooral de grote clubs heel verantwoord met dit thema omspringen."



In gesprek met het Duitse persbureau DPA laat de bestuurder van Bayern München weten dat er ' verschillende standpunten' aan de orde komen bij de ECA-bijeenkomst in Athene. Ook de clubtoernooien komen ter sprake, zoals het uitbreiden van het aantal Champions League-deelnemers.



Rummenigge vindt het onzin om de nieuwe opzet louter als zege voor de topclubs te beschouwen. "De grootste profiteurs zijn de clubs uit de middenmoot, uit landen met lage tv-inkomsten, zoals Celtic of Ludogorets Razgrad. Ik ben ervan overtuigd dat de hervormingen de Champions League beter en emotioneler zullen maken."