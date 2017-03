Gullit hekelt het Wilhelmus: "Bij ons kabbelt het voort"

Ruud Gullit is op veel vlakken kritisch over het functioneren van Oranje. Zo vindt de oud-international dat het zingen van het Wilhelmus een gebrek aan passie uitstraalt.



Gullit noemt het 'een voetnoot' en 'een klein dingetje', maar: "Als ik in het buitenland uitleg waarover ons volkslied gaat, kunnen ze het niet geloven", zo citeert Voetbal International. "Van Duits bloed en Koning van Spanje, dat we dat zingen, snappen de mensen niet. Ooit waren we een machtig land, maar daarvan is niks terug te horen."



De Amsterdammer legt het volkslied naast de andere landen. "De Fransen hebben een strijdlied, de Italianen een geweldig volkslied, bij ons kabbelt het voort. Je voelt de trots niet." Gullit vervolgt: "Het is niet voor niks dat ze vlak voor het begin van een interland in Nederland vaak nog even Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes in starten. Zo heb je nog een beetje sfeer."