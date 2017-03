Ten Rouwelaar: hij kan iets wat ik niet kon

Jorn Rondeel doet het erg goed onder de lat bij Jupiler League-ploeg NAC. Zo goed zelfs dat hij aan het einde van het lopende seizoen overgenomen wordt door FC Twente, dat hem koopt van zijn eigenlijke broodheer Lierse SK. Keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar is lovend.



Hij vertelt in gesprek met BN DeStem over Rondeel: "Hij kan iets, wat ik niet kon. Hij beheerst de zestien en keept niet alleen op twee meter, maar ook op acht meter van het doel. Hoge ballen vond ik nooit fijn, Jorn heeft daar minder problemen mee."



De voormalige sluitpost gaat verder: "Het is niet alleen een balletje pakken, er komt meer bij kijken. Jorn heeft eventjes tijd nodig gehad. Hij wilde met de minst mogelijk inspanning, maximaal resultaat. Dat Jorn de stap naar Twente maakt, is voor mij een klein beetje de bevestiging dat we op de goede weg zijn. En dat maakt me best trots, ja."