IJsland heeft te maken met opmerkelijke EK-naweeën

Aan de afgelopen EK-kwalificatieronde van IJsland denken we liever niet terug, aangezien Kolbeinn Sightorsson en co Oranje wisten uit te schakelen. Het nationale elftal van het kleine land speelde echter een geweldig Europees kampioenschap in Frankrijk en daar beleeft men in IJsland nog altijd lol van.



Onlangs was het namelijk precies negen maanden na de geweldige overwinning van IJsland op de ploeg van Engeland en dat heeft men op het eiland gemerkt ook. De krant Visir bericht namelijk dat er een heuse babyboom heeft plaatsgevonden in IJsland. Klaarblijkelijk heeft de bevolking van het land de overwinning op de Three Lions dus in bed gevierd. En dat kan niemand ze kwalijk nemen!





