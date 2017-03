'Visie Van Gaal komt terug in spel Genk'

Albert Stuivenberg werkte met coach Louis van Gaal samen bij het Nederlands elftal en de Premier League-topclub Manchester United. De huidige trainer van het Belgische KRC Genk heeft veel geleerd van zijn leermeester en in gesprek met Sport/Voetbalmagazine zegt hij dat de visie van Van Gaal ook terugkomt in het spel van Genk.



Stuivenberg begint: "Onze voetbalvisie lag grotendeels op dezelfde lijn, dus discussieerden we vooral over details op technisch vlak, over manieren om druk te zetten bijvoorbeeld. Op dat vlak kon ik zeker een volgende stap zetten. Wie héél goed kijkt naar hoe KRC Genk speelt, kan dingen ontdekken die Van Gaal en ik met Manchester United ook deden."



De coach gaat verder: "Maar daar ga ik niet al te veel over verklappen. Ik kan je wel zeggen dat Louis intern erg de discussie opzoekt, in tegenstelling tot wat mensen van buitenaf denken. In die gesprekken moet je sterk in je schoenen staan. Louis kan je op zo'n manier beïnvloeden dat je op den duur denkt: misschien moet ik hem nu gelijk geven."