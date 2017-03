TRANSFERUURTJE: Van Persie, Lukaku, Peeters, Dybala en Van Dijk

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Het gaat dit seizoen niet best met de prestaties van de Eredivisie-topclub PSV en de algemene verwachting is dat het elftal van de Eindhovenaren in de aankomende zomertransferperiode flink op de schop gaat. Wat dat betreft heeft technisch manager Marcel Brands volgens Voetbal International interesse in Mink Peeters van Real Madrid. De Nederlander speelt momenteel bij Real onder 19 onder de voormalige middenvelder Guti. Vader Geert Peeters vertelt: "En die is razend enthousiast over Mink. Guti herkent veel van zichzelf in hem." De voetballer heeft nog een contract tot medio 2018 in de Spaanse hoofdstad en dat betekent dat de partijen binnenkort om de tafel moeten. "Waarschijnlijk horen we de komende weken wat de club met hem van plan is. Verlengen en doorschuiven naar het tweede elftal, verhuren of toch misschien verkopen." In dat laatste geval komt PSV dus om de hoek kijken, evenals een andere Eredivisie-ploeg, namelijk NEC.





Het ziet er flink naar uit dat Robin van Persie in de aankomende transferzomer van club zal wisselen. Momenteel staat de spits nog onder contract bij het Turkse Fenerbahçe, maar daar is men hem eigenlijk liever kwijt dan rijk. Feyenoord is een goede optie, maar alleen als Martin van Geel hem een hoog salaris geeft. Of in ieder geval, in Istanbul staat Van Persie op de loonlijst voor 5,7 miljoen euro per jaar. Dat is natuurlijk niet te betalen voor de Rotterdammers, dus de Turkse media weten dat de centrumaanvaller aan zijn zaakwaarnemer heeft verteld dat hij naar De Kuip wil transfereren als Feyenoord bereid is om hem twee miljoen euro per seizoen te bieden. Ook dat loon zou een flinke hap uit het salarisbudget van de Rotterdamse Eredivisie-nummer één betekenen.



Buitenland:

In de afgelopen zomertransferperiode zette Manchester United een transferrecord neer door Paul Pogba op de kop te tikken bij Juventus voor meer dan honderd miljoen euro. Nu kan De Oude Dame dat record al weer breken, maar dan moeten de Italianen wel een bod van van Real Madrid accepteren. Het Spaanse medium Diario Gol meldt op dinsdagmorgen dat De Koninklijke liefst 125 miljoen euro overheeft voor de diensten van aanvaller Paulo Dybala. Juventus wil deze Argentijn het liefste een nieuw contract laten ondertekenen, maar Dybala en zijn zaakwaarnemers doen behoorlijk moeilijk en daardoor zou de relatie tussen speler en club op springen staan. Ook FC Barcelona heeft interesse, maar Real hoopt zijn concurrent te snel af te zijn met een mega-aanbieding.





Spits Romelu Lukaku gaf eerst aan dat hij een nieuw contract zou ondertekenen op Goodison Park bij Everton, maar vervolgens kwam hij op deze woorden terug. De Belg wil graag in de Champions League spelen, maar dat zou bijzonder slecht nieuws zijn voor de Toffees. Er zijn nu voetbalkenners die vinden dat Everton het chequeboekje moet pakken voor de Rode Duivel. Oud-voetballer Tony Cottee is zo iemand. Hij vertelt aan The Express: "Kijk maar eens rond op de transfermarkt. Vijftig miljoen euro, zestig miljoen, zeventig miljoen: voor dat bedrag heb je geen tweede Romelu Lukaku. Dus leg dat chequeboekje maar klaar, betaal hem 290.000 euro per week en misschien wil hij opeens wel weer praten. Hij is zó ongelooflijk belangrijk voor Ronald Koeman."



Er zijn verschillende prominente Nederlandse voetballers die in de aankomende zomer hoogstwaarschijnlijk voor een transfer gaan zorgen. Denk aan Wesley Sneijder, die zich niet meer op zijn plek voelt bij Galatasaray, of Robin van Persie. Ook Virgil van Dijk staat in de schijnwerpers en hij wordt hoogstwaarschijnlijk de duurste Nederlander ooit. Dat zouden de beleidsbepalers van Southampton nu ook weten. De Engelse media brengen op dinsdagmorgen groot dat men in het St. Mary's Stadium uitgaat van een transfer ter waarde van ongeveer zestig miljoen euro. Naar verluidt zijn de Saints zelfs al bezig met een vervanger, Mahamadou Sakho van Liverpool. De Fransman hoeft niet meer op speeltijd te rekenen onder oefenmeester Jürgen Klopp en mag vertrekken.