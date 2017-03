'PSV en NEC willen speler Real Madrid hebben'

Het gaat dit seizoen niet best met de prestaties van de Eredivisie-topclub PSV en de algemene verwachting is dat het elftal van de Eindhovenaren in de aankomende zomertransferperiode flink op de schop gaat. Wat dat betreft heeft technisch manager Marcel Brands volgens Voetbal International interesse in Mink Peeters van Real Madrid.



De Nederlander speelt momenteel bij Real onder 19 onder de voormalige middenvelder Guti. Vader Geert Peeters vertelt: "En die is razend enthousiast over Mink. Guti herkent veel van zichzelf in hem." De voetballer heeft nog een contract tot medio 2018 in de Spaanse hoofdstad en dat betekent dat de partijen binnenkort om de tafel moeten. "Waarschijnlijk horen we de komende weken wat de club met hem van plan is. Verlengen en doorschuiven naar het tweede elftal, verhuren of toch misschien verkopen."



In dat laatste geval komt PSV dus om de hoek kijken, evenals een andere Eredivisie-ploeg, namelijk NEC. Ook Dinamo Zagreb, Borussia Mönchengladbach en enkele Spaanse clubs, waaronder Sevilla, houden Peeters in de gaten. De voorkeur van de Nederlander is echter duidelijk. "Verder zijn alle opties open, maar de club is nu eerst aan zet."