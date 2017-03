Winter: dan noem ik Matthijs de Ligt

Vrijwel alle Nederlandse voetbalprominenten zijn in de afgelopen dagen aan het woord gekomen over de staat van het voetbal van Oranje. Ook Aron Winter doet nu een duit in het zakje in gesprek met Sky Sport Italia. Hij denkt dat we in Nederland in ieder geval over genoeg kwaliteit beschikken.



Winter zegt bijvoorbeeld: "De spelers hebben misschien fouten gemaakt, maar je moet ook vraagtekens zetten bij de technische staf. We moeten een manier vinden om uit dit zwarte gat te kruipen. Nederland heeft veel kwaliteit en zou altijd bij de toplanden moeten horen. We hebben meerdere aanstormende talenten. Als ik er één moet noemen, zeg ik Matthijs de Ligt. Hij had een zwaar debuut tegen Bulgarije, maar we weten hoeveel hij voor Ajax betekent."



Ook Justin Kluivert maakt indruk op de oud-voetballer. "Hij is elegant als zijn vader, handig aan de bal en zeer snel. Hij kan op de linker- en rechtervleugel uit de voeten en is in staat om doelpunten te maken. Fysiek is hij nog niet zo sterk, maar hij is pas zeventien. Daar kan nog aan gewerkt worden. Ik heb bij Ajax met hem gewerkt en ik kan je verzekeren dat het een talent is."