KNVB plant gesprek met droomkandidaat Oranje

Er zijn een aantal namen die steeds vallen met betrekking tot de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. Het zal echter een hele klus worden om Oranje naar het aankomende wereldkampioenschap in Rusland te leiden en misschien is er maar één persoon die hiertoe gekwalificeerd is: Louis van Gaal.



Het Algemeen Dagblad weet dat de KNVB inmiddels een gesprek heeft gepland met Van Gaal. "Er komt binnenkort een gesprek tussen de KNVB en Louis van Gaal om te kijken hoe het verder moet bij Oranje. Van Gaal geldt als de droomkandidaat voor het bondscoachschap, maar de kans lijkt nul dat hij in de huidige situatie zal willen instappen. Het heeft voor de voetbalbond geen zin om alleen voor de korte termijn bij hem aan te kloppen. Na de nederlaag in Bulgarije is het WK van 2018 een eind weg en het volgende toernooi is het EK van 2020. Ook is onduidelijk met wie een volgende bondscoach op bestuurlijk vlak te maken krijgt bij de voetbalbond. De KNVB zal eerst bestuurlijk zijn zaken op orde moeten krijgen."



Eerder lieten Ronald Koeman en Frank de Boer al weten niet te porren te zijn voor het klusje bij Oranje. Er blijven nog een aantal opties over, zoals Henk ten Cate en Ruud Gullit, Phillip Cocu of een buitenlandse oefenmeester.