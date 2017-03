'Wesley Hoedt had zeker moeten spelen'

Het selectiebeleid van de oud-bondscoach Danny Blind bij Oranje heeft zelfs Italië gehaald. Ook in de Serie A weten ze inmiddels dat de oefenmeester voor Matthijs de Ligt koos en dus niet voor Wesley Hoedt van SS Lazio. Journaliste Alessandra Bocci van La Gazzetta dello Sport zegt daar niets van te snappen tegen de NOS.



Ze begint haar relaas: "Ik snapte niet, net als velen in Nederland waarschijnlijk, dat Matthijs de Ligt in de basis stond en niet Wesley Hoedt. We zien hem vaak bij Lazio en hij is een prima verdediger. Maar ik denk dat hij voor Nederland een wat mysterieus alternatief is, omdat jullie hem minder vaak zien spelen."



Wel hebben de jonge Nederlandse voetballers misschien wat voorsprong op de Italianen. "Nederland heeft een jonge en getalenteerde groep, met ook nog eens veel jongens die in het buitenland spelen. Dat is bij ons anders. Aanvaller Andrea Belotti bijvoorbeeld, van Torino, heeft nog geen Europees voetbal gespeeld. Terwijl Memphis Depay, die net als Belotti 23 is, al voor PSV en Manchester United heeft gespeeld en nu voor Lyon uitkomt. En met al die clubs heeft hij ook nog eens in Europese competities gespeeld. In Nederland gaan spelers eerder naar het buitenland dan in Italië, waardoor ze toch meer ervaring opdoen."