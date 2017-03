Van Oostveen reageert op ontslag Blind

De voormalig bondscoach van het Nederland elftal Danny Blind krijgt de laatste dagen natuurlijk bakken met kritiek over zich uitgestort. Ook Bert van Oostveen, de man achter de Hiddink-Blind-constructie, krijgt echter behoorlijk wat vegen uit de pan. In gesprek met De Telegraaf laat hij zich hier nu over uit.



Van Oostveen zegt allereerst: "Het gaat me te ver om alles op het conto van één man te schrijven. Of dat nu Guus Hiddink, Danny Blind of Bert van Oostveen is. De huidige situatie ligt veel complexer dan dat. Alle beslissingen, waarvan er ook een aantal heel goed uitpakte, zijn in gezamenlijkheid genomen en daar heb ik ook verantwoording over afgelegd. Elk besluit was op dat moment weloverwogen, met breed draagvlak en nimmer lichtvaardig."



De voormalig directeur betaald voetbal van de KNVB gaat verder: "Laten we allereerst hopen dat Oranje zich alsnog kwalificeert. Zoals je weet begroten we altijd conservatief en dus zonder deelname aan toernooien. In de periode dat ik er zat, hebben we in zes jaar tijd met dat beleid 32 miljoen euro verdiend. Zelfs iets meer, maar dan laat ik het laatste jaar gemakshalve buiten beschouwing. Niettemin zou het heel zuur zijn en iets waar je niet op hoopt."