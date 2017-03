'Topclub wil Van Dijk en stelt landgenoot als wisselgeld voor'

Chelsea wil Stefan de Vrij (SS Lazio) toe te voegen aan de selectie voor volgend seizoen, maar voor de plek achterin is nóg een landgenoot in beeld. Virgil van Dijk blijft eveneens een serieuze optie voor de Londenaren.



Van Dijk is uitgegroeid tot een sterkhouder bij Southampton, waar hij vlak voor zijn blessure zelfs de aanvoerdersband ontving. Zijn contract loopt nog langdurig door en diens werkgever benadrukte daarom dat een snel vertrek geen optie is. The Telegraph weet wel beter...



Volgens het Britse medium zou Southampton voor zo'n 55 miljoen euro willen meewerken aan een vertrek van de Oranje-international. In januari werd de lijstaanvoerder al aan hem gelinkt en komende zomer lonkt een concrete poging. Manager Antonio Conte wil zijn achterste linie blijven versterken, ook al omdat stand-in John Terry zo goed als zeker vertrekt.



Manchester City is ook nog in de race, maar Chelsea denkt Southampton te kunnen overtuigen via een riant bod plus Nahan Aké als ruilspeler. Laatstgenoemde is na zijn beëindigde huurconstructie nog maar nauwelijks in actie gekomen voor 'The Blues'. Southampton denkt zelf aan Mahamadou Sakko (Liverpool) als opvolger.