Dolberg merkt druk: "Het voelt nog steeds wel gek"

Kasper Dolberg is dit seizoen doorgebroken in het shirt van Ajax. Ondertussen groeit de aandacht rond de Deense spits, die zelfs als 'wonderkind' is betiteld en bij alle topclubs in Europa op het lijstje zou staan. Zelf haalt hij zijn schouders op.



"Dat gaat mij prima af", stelt Dolberg in Tiki Taka Touzani als zijn mentale weerbaarheid ter sprake komt. "Ik hou me niet echt bezig met wat anderen van mij vinden. Ik wil alleen indruk maken op de mensen die ik ken. Mensen waar ik indruk op moet maken, zoals mijn trainer en mijn teamgenoten. Ik speel voor hun en niet voor iemand anders."



Wel raakte Dolberg extra geïnspireerd door de Amsterdam ArenA, wat bij zijn debuut 'wel druk' opleverde. "Ik had nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Het is wel gek dat er zoveel ogen op je gericht zijn, ook omdat je nieuw bent. Het voelt nog steeds wel gek om voor zoveel mensen te spelen, maar ik gebruik het in positieve zin."