"De bond had twee jaar geleden moeten kiezen voor Koeman"

Ruud Gullit wil na het ontslag van Danny Blind graag aan de slag bij Oranje. Zijn open sollicitatie leverde gemengde gevoelens op, maar volgens de oud-international is deelname aan het WK sowieso geen realistisch scenario meer.



"De nederlaag tegen Bulgarije was een ramp. Het is nu nagenoeg onmogelijk om ons nog te kwalificeren voor het WK", aldus Gullit, die zichzelf direct ook weer nuanceert. "Maar toch denk ik dat het nog kan. Iedereen die bondscoach hoopt te worden denkt dat."



Wel blijft Gullit tegenover beIN Sports kritisch op de KNVB. "Niemand neemt daar verantwoordelijkheid. De mensen die nu naar voren zouden moeten stappen, doen dat niet. De bond had twee jaar geleden moeten kiezen voor Ronald Koeman. Daar is de grootste fout gemaakt. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan."