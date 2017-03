'PEC Zwolle hakt knoop door en zegt 'nee' tegen AZ'er'

PEC Zwolle heeft nog geen overeenstemming bereikt met een nieuwe hoofdtrainer. De club is nog in gesprek met een tweetal kandidaten, zo meldt journalist Dennis Arentsen van De Stentor.



Volgens een fanaccount van de eredivisionist zou PEC Zwolle op het punt staan om de clubloze John van 't Schip aan te stellen. Dat is voorbarig. Clubwatcher Arentsen noemt hem inderdaad als kandidaat, maar brengt ook Dennis Haar (assistent-trainer AZ) ter sprake. Die gesprekken lopen nog.



De Zwollenaren nemen na dit seizoen afscheid van Ron Jans. De huidige hoofdtrainer gaat na dit seizoen als docent aan de slag bij de KNVB.



Update 23:20 uur

Ook Haar mag inmiddels van het lijstje worden geschrapt. De assistent-trainer behoorde volgens het Noordhollands Dagblad tot de kandidaten, maar heeft inmiddels een 'nee' ontvangen vanuit PEC Zwolle. Het is nog onduidelijk of hij ingaat op een nieuw contractaanbod van AZ omwille van de wens om op eigen benen te staan.