Steun voor Oranje-interim: "Hij kan hard zijn voor zijn spelers"

Na het ontslag van Danny Blind is Fred Grim op interim-basis naar voren geschoven als bondscoach van Oranje. In de oefeninterland tegen Italië mag de oud-doelman leiding geven en dat is volgens Jason Oost geen slechte zet.



"Hij zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de spelers met een goed gevoel terugkeren naar hun club", laat Oost optekenen in gesprek met ELF Voetbal. "Want daar is hij sterk in, voetballers motiveren. Voor hem wil je door het vuur gaan. Niet omdat hij zo hard schreeuwt, maar omdat hij zo'n sociaal persoon is."



Bij Almere City FC speelde de aanvoerder onder Grim, die hij 'een warme persoonlijkheid' noemt. Maar voegt hij toe: "Hij is een echte winnaar en houdt absoluut niet van verliezen. Hij kan hard zijn voor zijn spelers, als het moet. Toch is hij over het algemeen een wat rustige persoon. Achter alles wat hij doet, zit een gedachte."



Oost sluit een permanente aanstelling van Grim uit. "Fred zou dat denk ik niet eens willen", concludeert hij. "Hij heeft in zijn trainersloopbaan geleidelijk aan stappen gezet. Hij zou denk ik eerst voor een grotere club kiezen dan Almere City en vervolgens op gaan bouwen."