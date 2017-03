Danny Blind is daags na de 2-0 nederlaag bij Bulgarije in de WK-kwalificatiefase ontslagen als bondscoach van Oranje. In Nederland is de discussie losgebarsten wie hem moet opvolgen en Peter van Vossen heeft daarbij een duidelijke voorkeur.



"Louis van Gaal is de beste optie. Die kan voor opschudding zorgen en ook meteen resultaten gaan pakken", stelt de oud-speler van Ajax en Feyenoord tegenover het Algemeen Dagblad. "Voor de iets langere termijn staat Ronald Koeman bovenaan, met stip. Al vraag ik me af of hij het clubvoetbal gaat verlaten. En laten ze hem gaan nadat ze veel miljoenen voor hem hebben neergeteld? Maar hij is wel dé ideale kandidaat."



Ook een buitenlandse bondscoach is geopperd, maar dat past volgens Van Vossen niet. "Er moet nu iemand komen die het Nederlandse voetbal door en door kent. Danny Blind was dat ook, maar dat is een gesloten boek." Phillip Cocu, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer zijn volgens hem ook opties. "Zo'n type halen kan ook een keuze zijn als je toekomstgericht denkt, omdat de kans groot is dat we de kwalificatie toch niet halen."