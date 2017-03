Alternatief voor De Ligt: "Hij is supersnel, kan goed voetballen"

Co Adriaanse heeft vol verbazing gereageerd op het opstellen van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt (17) in Oranje. Volgens de oud-trainer waren er betere spelers beschikbaar.



De Ligt ging in het WK-kwalificatieduel bij Bulgarije (2-0) bij beide goals niet vrijuit. "Ik zou hem niet eens geselecteerd hebben", somberde Adriaanse in Studio Voetbal. "Iemand van zeventien die net anderhalve wedstrijd in Ajax 1 speelt, zou ik niet selecteren... Dan ga je naar de vraag: 'Welk alternatief is er dan?'"



Adriaanse weet wel iemand. "We zien bij Heerenveen al twee jaar lang St. Juste rechts in het centrum staan. Hij is supersnel, kan goed voetballen en kan zelfs op één schoen een goal maken. Je had tegen Bulgarije ook snelheid nodig, want het waren snelle spitsen. Bruno Martins Indi en De Ligt kwamen beiden snelheid tekort."