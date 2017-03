Real-icoon flirt met Barça: "Mijn geweten is schoon, maar..."

Raúl speelde het grootste deel van zijn loopbaan voor Real Madrid, maar het valt niet uit te sluiten dat hij ooit nog eens voor FC Barcelona aan de slag gaat. Dat heeft de Spanjaard eerlijk toegegeven in een reactie op zijn uitlatingen als analyticus.



"Ik doe de dingen stap voor stap. Ik keer allereerst terug naar mijn thuis Real Madrid zodra de tijd rijp is, maar in het voetbal is het nooit mogelijk om te zeggen dat je dit of dat gaat doen", zo laat Raúl optekenen in het Catalaanse medium Sport op de vraag of de rivaal hem eventueel mag bellen.



Daarbij sluit hij Barça dus niet uit. "Ik heb vijftien jaar voor Real Madrid gespeeld en niemand kan ontkennen dat ik een 'Madridista' ben. Mijn geweten is schoon, maar het is anders wanneer ik het voetbal bespreek en analyseer, zoals ik jaren rond FC Barcelona heb gedaan. Het is fair om te erkennen wat ze hebben bereikt."



"Barça heeft de laatste jaren constanter gepresteerd dan Real Madrid, wanneer je kijkt naar La Liga. In Europa is het verschil juist niet zo groot", aldus de oud-voetballer.