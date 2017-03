Koeman blijft populair: "Er staan niet zoveel mensen op het perron"

Pierre van Hooijdonk durft het wel aan om Henk ten Cate naar voren te schuiven als nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de oud-spits bezit hij de kwaliteiten om de nationale ploeg te leiden. "Vanwege zijn ervaring en tactisch vermogen."



Van Hooijdonk begrijpt ook de naam van Ronald Koeman, al lijkt de manager van Everton volstrekt onhaalbaar op dit moment. "Dan wacht je op een mooi kans bij een andere club", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Als je het als trainer goed doet, zit je nu bij een club. Koeman heeft het altijd over treinen die voorbij komen."



"Het Nederlands elftal is een trein die voorbij komt, maar er staan niet zoveel mensen op het perron. Frank de Boer wordt nu genoemd omdat hij ontslagen is. Anders had hij nog bij Inter gezeten. Hetzelfde geldt voor Louis van Gaal bij Manchester United", zo voegt Van Hooijdonk toe.



John de Wolf zou ook het liefst Koeman voor deze groep zien. "Je kan hem nu niet weghalen bij Everton, maar als het seizoen is afgelopen, is dat nog op tijd voor de voorbereiding op de interland tegen Luxemburg. Koeman was voor veel mensen de gedroomde kandidaat. Hij is de enige naam die bij me opkomt."