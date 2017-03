'Feyenoord komt spoedig met nieuwe deal naar buiten'

Er is goed nieuws op komst bij Feyenoord. Volgens clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad staat de club op het punt om een nieuwe hoofdsponsor bekend te maken.



Feyenoord zoekt al langere tijd naar een opvolger van Opel. Het is nog onduidelijk om welk bedrijf het gaat, maar het gaat in ieder geval om een Nederlands bedrijf. Zij zouden een vergelijkbaar bedrag op tafel leggen.



De Rotterdamse leiding liet onlangs al weten snel met nieuws naar buiten te willen komen. Dat lijkt dus te slagen.





