Kuyt reageert op ontslag Blind en op wie de opvolger moet zijn

Zijn laatste interland dateert al weer van oktober 2014, maar zoals zijn karakter betaamd blijft Dirk Kuyt het Nederlands elftal intensief volgen.



Hij reageert bij FOX Sports op het ontslag van bondscoach Danny Blind. "Ik ken de jongens heel goed. Er lopen een aantal jongens van Feyenoord rond, en ik heb nog veel contact met Wesley Sneijder en Arjen Robben. Ik weet wat die jongens ervoor doen en laten, en hoeveel pijn het doet als dingen niet gaan zoals je wilt", begint Kuyt.



Hij weigert zich kritisch uit te laten. "Ik leef heel erg mee. Het is heel makkelijk om te roepen hoe slecht het was, dat het schandalig is. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dit soort dingen te doen keren. Ik hoop alleen maar dat het snel beter gaat met het Nederlands elftal."



Een geschikte aanvoerder wil Kuyt ook niet aanwijzen: "Heel veel mensen hebben daar direct al een mening over, dat vind ik heel knap. Maar op dit moment heb ík daar nog geen mening over."