Gerbrands foetert: "De beker vond ik echt het dieptepunt, dat we verloren van Sparta"

PSV gaat hoogstwaarschijnlijk zijn doelstellingen van dit seizoen niet halen. De ploeg wilde in Nederland de dubbel pakken en in Europees verband overwinteren. Maar in de poulefase van de Champions League werden de Eindhovenaren laatste, terwijl PSV in de KNVB beker uitgeschakeld werd tegen Sparta Rotterdam en in de Eredivisie derde staat. Technisch directeur Toon Gerbrands blikt terug op het seizoen.



"De beker vond ik echt het dieptepunt, dat we verloren van Sparta", aldus Gerbrands bij FOX Sports. "We hadden een vrij sterke poule, met Bayern München en Atlético Madrid die het nu nog aardig doen, in de Champions League. Rostov kwamen we niet langs, dus uitgeschakeld en doel twee was weg."



En zoals gezegd wil het ook niet in de competitie vlotten "Nu zijn we, met negen keer gewonnen en één keer verloren, op weg naar plaats twee. Dat is de realiteit. We moeten een klein beetje bescheiden zijn, gezien onze positie op dit moment", concludeert een realistische Gerbrands.