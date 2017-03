Henry over keuze voor België: "Ik had geen keuze"

Toen België Thierry Henry aanstelde als assistent-trainer, kwam dat als een zeer grote verrassing. In Frankrijk was er veel te doen om zijn keuze, maar de voormalige topspits van FC Barcelona en Arsenal had geen andere keuze.



"Toen het aanbod van België kwam, had ik geen andere keuze. Als je een goede speler bent, dan kan je kiezen: 'ik ga liever daar naartoe, dan naar daar'. Maar als je ambitie hebt om trainer te worden, dan moet je wachten tot de telefoon rinkelt", zei hij aan Canal +.



"Er waren geen keuzes… Iedereen weet dat ik mij diploma's aan het behalen ben en ik zit momenteel in de derde graad. Ik kreeg een aanbod van Roberto Martinez, dat zeer moeilijk te weigeren was." Henry werd al vaak gelinkt aan een functie bij Frankrijk, maar dat kwam er dus nog niet van.