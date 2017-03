'Casillas staat voor zeer verrassende transfer'

FC Porto lijkt binnenkort weer afscheid te moeten nemen van Iker Casillas. De doelman liet Real Madrid in het verleden achter zich om aan de slag te gaan bij de club uit Portugal. Maar aan dat avontuur komt binnenkort mogelijk een einde.



AS weet te melden dat sportief directeur Andoni Zubizarreta hoopt dat de goalie de overstap wil maken naar Olympique Marseille. Bij de Franse club ligt dan ook een contract voor twee seizoenen klaar voor de doelverdediger.



Casillas staat op dit moment nog onder contract bij FC Porto, waar hij in 2015 zijn handtekening zette onder een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. Of het in de zomer tot een overgang gaat komen, is afwachten.