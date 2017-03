Huub Stevens vreest voor de toekomst van het Nederlandse voetbal. De oud-trainer zag Danny Blind dit weekeinde sneuvelen als bondscoach van Oranje, maar in zijn optiek is het te makkelijk om de malaise daarop af te schuiven.



"Het zit veel dieper, denk ik. Dit is iets van tientallen jaren, het zit in de jeugdopleiding", luidt het oordeel van de voormalig oefenmeester van PSV in gesprek met Omroep Brabant. "We hebben veel te weinig spelers ontwikkeld die over een winnaarsmentaliteit beschikken."



Het buitenland is daarin een stuk verder. "Die hebben veel meer de mentaliteit dat ze niet over zich heen laten lopen. Wij in Nederland laten dat wel vaak gebeuren. Ook al hebben wij heel veel kwaliteit, hoor. Ook nu." Stevens ziet een 'hele goede lichting' naderen. "Maar deze lichting is niet sterk genoeg. Dat blijkt wel."



Over Ajax-verdediger Matthijs de Ligt is hij ondanks het drama in Bulgarije wél positief. "Hij heeft uitzonderlijk veel kwaliteiten en is een van de weinige spelers die een bepaalde winnaarsmentaliteit in zich heeft. Maar als 17-jarige maak je nu eenmaal fouten. Dat is heel normaal."