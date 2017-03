'AS Monaco maakt werkelijk bizarre vraagprijs bekend'

AS Monaco is niet van plan om zijn spelers zomaar van de hand te doen. De club uit Ligue 1 heeft aangegeven voor welk bedrag Kylian Mbappé zou mogen vertrekken bij de ploeg en dat is een bedrag om u tegen te zeggen.



Volgens verschillende media, waaronder AS, eist AS Monaco een bedrag van liefst 150 miljoen euro van de nieuwe werkgever van Mbappé. Of er clubs bereid zijn die dat bedrag neer willen leggen voor Mbappé, is zeer de vraag. Maar Monaco heeft geduld. De verwachting is dat het talent pas na het WK van 2018 verkast.



Op zich zou AS Monaco die wens best nog weleens uit zien kunnen komen. Mbappé is op het moment van schrijven tenslotte nog maar achttien jaar oud en heeft nog een hele voetbalcarrière voor zich liggen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.