FC Utrecht ontvangt vervelende mededeling vanuit KNVB-kamp

FC Utrecht dreigt komend weekeinde geen beroep te kunnen doen op Giovanni Troupée. De rechtsback heeft een blessure opgelopen bij Oranje onder 19.



Het Nederlandse jeugdelftal is dankzij een aantal overwinningen hard op weg naar kwalificatie voor het EK in Georgië. Een gelijkspel tegen Griekenland volstaat dinsdag al om het eindtoernooi te bereiken. Troupée komt dan echter niet in actie.



De KNVB laat in het statement niet weten wat de Utrecht-verdediger mankeert. Vermoedelijk zal pas in de Domstad duidelijk worden hoe ernstig de blessure is. Duidelijk is wel dat er geen vervanger opgeroepen zal worden, domweg omdat dit volgens de UEFA-regels niet is toegestaan.



Troupée speelde dit seizoen 25 duels voor FC Utrecht. Daarin kwam hij tot drie goals en drie assists.