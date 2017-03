'Grim voert één wijziging door in basiself Oranje'

Fred Grim gaat de basisploeg van Oranje niet omgooien voor de oefeninterland tegen Italië. Op basis van de maandagtraining voert de interim-bondscoach één wijziging door: Wesley Hoedt voor Matthijs de Ligt, zo meldt het Algemeen Dagblad.



De Ligt maakte in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije (2-0) zijn debuut als basisspeler en maakte bij beide doelpunten een ongelukkige indruk. Halverwege werd de Ajax-verdediger afgelost door Hoedt, die nu dus een kans lijkt te krijgen in de basis. Als verdediger van SS Lazio is de oud-AZ'er goed bekend met het Italiaanse voetbal.



In de ArenA zal De Ligt een duo vormen met Bruno Martins Indi, waar Daley Blind en Rick Karsdorp de backposities invullen. In de overige linies zullen geen wijzigingen worden doorgevoerd. Ook Arjen Robben komt ondanks een eerdere afspraak 'gewoon' in actie voor Oranje.