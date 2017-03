Nederlander durft nog te dromen: 'Ik wil het WK winnen'

De jeugdige Nederlandse verdediger Timothy Fosu-Mensah gaat op de website van zijn werkgever Manchester United uitgebreid in op zijn ambities en dromen.



Hij hoeft niet lang na te denken als hij de vraag krijgt van welk team hij ooit uit had willen maken. "Het Ajax dat in 1995 de Champions League won of het Manchester United dat al die prijzen won onder Sir Alex Ferguson", aldus Fosu-Mensah op de clubwebsite. Ook wordt hem gevraagd naar zijn mooiste doelpunt aller tijden. "Dan denk ik aan twee. Het lange afstandschot van Zlatan Ibrahimovic namens Zweden tegen Engeland. En de goal van Giovanni van Bronckhorst in de halve finale van het WK 2010 tegen Uruguay."



Fosu-Mensah durft ook te dromen. "Mijn dromen zijn dat ik zo lang mogelijk voor deze mooie club kan spelen, de Champions League en het WK kan winnen. Dat zijn mijn jeugddromen."