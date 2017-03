Mogelijk nog een slachtoffer na Oranje-blamage: 'Dat is niet ondenkbaar'

Fred Grim zit dinsdagavond als eindverantwoordelijke op de bank van het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind werd zondagavond ontslagen, dus schuift de assistent een plekje door. Toch denkt voetbalcommentator Jeroen Grueter dat er ook voor Grim slecht nieuws op komst is.



"Het is niet ondenkbaar dat Grim straks bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach geen assistent meer zal zijn", zegt hij op de site van de NOS. "Dat hij na het vertrek van Marco van Basten assistent werd was al opmerkelijk. Daar hebben altijd mensen gezeten met een grote staat van dienst. Frank de Boer, Phillip Cocu, Giovanni van Bronckhorst, Ruud van Nistelrooy, noem maar op. Grim paste niet in dat rijtje."



Grim is wel degene die Vincent Janssen razendsnel liet ontwikkelen. "Hij heeft zijn potentieel onderkend, hem overtuigd om de overstap van Feyenoord naar Almere te maken en hem klaargestoomd voor de top. Dat is zijn grootste verdienste geweest."