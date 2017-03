Oranje-vedette valt door de mand: 'Die Bulgaren hadden hem in zijn zak'

Het Nederlands elftal stelde zaterdagavond teleur door met 2-0 te verliezen van Bulgarije. Bij Oranje zakte eigenlijk iedereen wel door de ondergrens en dus ook sterspeler Arjen Robben.



De aanvaller van Bayern München kon het debacle niet voorkomen en daar is volgens Co Adriaanse een reden voor. "Bij Bayern is hij niet de enige ster en bij Oranje wel. Hier loopt maar één ster", vertelt Adriaanse bij Studio Voetbal. Het lukte ook niet nadat hij van kant wisselde met Quincy Promes. "Dat heeft ongeveer tien minuten geduurd. Wel logisch, omdat die Bulgaren Robben in hun zak hadden."



"Aan de rechterkant lukte het eigenlijk ook niet. Als er een overmacht aan Bulgaarse verdedigers is aan de kant van Robben en Karsdorp, dan moet er ergens anders ruimte zijn. Maar door die hele trage opbouw en het niet functioneren van het middenveld, konden die Bulgaren zich heel makkelijk formeren. Ze zijn niet in de problemen gekomen. Ik denk dat het probleem vooral op het middenveld lag"