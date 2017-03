Ajacied op de bres voor ploeggenoot: 'Ik had hem daar ook durven neerzetten'

luckykes +4169 Rang: Wereldkampioen

Tegen Excelsior maakte hij een foutje?

Een blunder. Uit tegen Kopenhagen maakte hij een foutje (tegendoelpunt)

Maar ik wil niet te negatief over de Ligt zijn.

In mijn ogen is hij nog steeds een groot talent die één van de betere CV van Nederland kan worden.

Maar dat is hij nog (lang) niet!

Daarom snapte ik zijn uitverkiezing niet, viel van mijn stoel toen ik hoorde dat hij in de basis begon, en ik vooraf al waarschuwde dat dit kon gebeuren want ondanks Bulgarije een klein voetbal land is, is het nog altijd 10 keer of meer beter dan een gemiddelde eredivisie club.

Alternatieven?

Hoedt (ik vond hem als enigste een voldoende halen), desnoods Veltman of Blind!

Maar geen de Ligt met zijn onervarenheid en vele fout(jes)en.