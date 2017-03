KNVB houdt Kluivert weg bij camera's

Justin Kluivert diende op zaterdag een wedstrijd te spelen met Oranje onder 18 tegen Oekraïne en daarin was hij de grote man. Na afloop van de partij zagen we hem echter niet voor de camera's verschijnen. Waarom niet? Vanwege het verhaal van de Volkskrant over de gokschuld van zijn vader.



Woordvoerder Bram Groot geeft tekst en uitleg in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Het EK is een heel belangrijk toernooi voor ons. De teammanager heeft vanochtend met Justin gesproken en we vonden het een goed idee dat hij zich nu even volledig op het voetballen zou richten. Even uit de wind dus."



Bondscoach Maarten Stekelenburg is het daarmee eens. "Er gebeurt een hoop met die jongen. Ik heb niet het idee dat het verhaal heel veel effect op hem heeft. Ik heb met hem gesproken en Justin is een jongen die echt met voetbal bezig is. Ogenschijnlijk laat hij het van zich afglijden, maar ik weet niet wat er in zijn koppie gebeurt."