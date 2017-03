Robben: bondscoach brengt een jongen van 17

Aanvoerder Arjen Robben van het Nederlands elftal weigert de oud-bondscoach van Oranje Danny Blind af te vallen. De vleugelspits van het Duitse Bayern München ziet vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden, onder meer wat betreft het debuut van de piepjonge Ajacied Matthijs de Ligt.



Het medium de Volkskrant citeert Robben: "De bondscoach brengt een jongen van 17. Hij is bij beide goals betrokken. Dat zul je dan altijd zien. De Vrij viel weg. Ook een raadsel: dat we die niet fit hebben gekregen in drie dagen. Matthijs de Ligt maakte deze week een goede indruk. Volgens mij is hij een rustige, stabiele jongen. Alleen: het gaat mis. Als die jongen een dijk van een wedstrijd speelt, gaat het over het lef van de trainer. Dat is de voetballerij."



De buitenspeler gaat verder: "Je kunt van alles roepen en schreeuwen, maar je moet het gewoon op het veld doen. Ik kan het niet verklaren en sta met mijn mond vol tanden. Het is ook kwaliteit. We zijn gewoon niet goed genoeg."