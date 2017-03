Naar aanleiding van het debacle in Sofia bij de partij tussen Oranje en het Bulgaarse nationale elftal krijgt coach Danny Blind natuurlijk de zwartepiet toegeschoven. Ook de spelers zijn echter schuldig en wat dat betreft komt de naam van buitenspeler Quincy Promes steeds terug. Waar was hij tegen de Bulgaren?



De Telegraaf-rapporteur John Rep heeft wel het een en ander te zeggen over de vleugelspits. "Het klinkt misschien cynisch, maar deed Promes wel mee tegen Bulgarije? Al geldt dit eigenlijk voor alle spelers van Oranje. In het begin leek het nog wel wat met hem, maar daarna heb ik Promes niet meer gezien."



De oud-voetballer gaat verder: "Vooraf had ik, na het zien van deze opstelling, al niet veel vertrouwen in het resultaat van het Nederlands elftal. De bezem moet er doorheen. Dit Nederlands elftal is ver weggezakt. Na het missen van het EK in 2016 nu misschien ook geen WK in 2018 voor Oranje. We moeten ons diep schamen voor dit soort voetbal."