'Clausule Neymar geactiveerd: 200 miljoen euro'

Er gaat binnenkort wel wat gebeuren rondom het persoontje van de superster van FC Barcelona Neymar. De Spaanse media brengen op maandag namelijk groot dat Manchester United concreet is voor de aanvaller. De Red Devils willen voldoen aan de transferclausule in het contract van de international van Brazilië.



Bij het dagblad Sport weten ze dat directeur Ed Woodward aan de beleidsbepalers in het Camp Nou-stadion heeft laten weten dat de transferprijs in de verbintenis van Neymar geen enkel probleem is voor United. Dat betekent dat de Engelsen liefst 200 miljoen euro willen betalen voor de superster. Ook voor Neymar zelf is een overstap aantrekkelijk, want de vleugelspits kan liefst 25 miljoen euro netto verdienen in Manchester.



Er vindt momenteel een heuse belegering plaats in Catalonië, want ook Chelsea zou concreet zijn voor de voetballer in kwestie. Eigenaar Roman Abramovich heeft naar verluidt een mooi aanbod neergelegd bij Barça, maar hij is niet bereid om even ver te gaan als United. De ploeg van Lionel Messi en Luis Suárez wil Neymar natuurlijk niet verkopen, maar als de Red Devils 200 miljoen euro op tafel leggen, staat het de Braziliaan vrij om te onderhandelen.