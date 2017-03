'Moeite met geschreeuw om hoofd van Blind'

Ook analist Willem van Hanegem zag het Nederlands elftal op zaterdagavond finaal door de ondergrens zakken in Sofia tegen Bulgarije. Hij vond het echter wel schrijnend om te zien dat bondscoach Danny Blind vervolgens overal helemaal afgemaakt werd, op social media en dergelijke.



De Kromme stelt in het Algemeen Dagblad: "Waar ik wel moeite mee heb, is al dat geschreeuw om het hoofd van de bondscoach. Via alle sociale mediakanalen laten mensen werkelijk niets meer heel van Blind. Het is een volkstribunaal geworden. En het lijkt of de analytici op tv zich daardoor geroepen voelden om ook maar zo hard mogelijk te gillen dat hij zo snel mogelijk op straat moest worden gezet. Volgens mij was het zaak om rustig te kijken waar het steeds fout is gegaan."



Van Hanegem gaat verder: "Frank de Boer hoor ik iedereen alweer gillen. Daar moet ik om lachen. Ja, Frank is vrij. Niet voor niets toch? Hij heeft het de afgelopen anderhalf jaar ook gewoon niet best gedaan. Misschien moeten we denken aan een naam die niet bij iedereen op de lippen ligt. Henk ten Cate zou ik wel een interessante optie vinden. We kunnen wel allemaal de illusie hebben dat een vertrek van Blind alles zal oplossen. Maar het Oranje dat ik zaterdag in Sofia zag, is niet gered met een nieuwe trainer."