'Nieuwe bondscoach: twee trainers in de running'

Danny Blind is inmiddels ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat betekent dat technisch manager Hans van Breukelen op zoek moet naar een nieuwe oefenmeester. De Telegraaf weet dat Louis van Gaal het niet gaat doen, maar de ervaren trainer krijgt wel een adviserende rol.



Jean Paul Decossaux wordt geciteerd: "We hopen snel met een nieuwe bondscoach tot een akkoord te komen, maar het zal niet in een week klaar zijn. Voor de juni-reeks lijkt het me handig het voor elkaar te hebben. Een buitenlandse trainer is een optie. Die lijst mag uit allerlei namen bestaan, die morgen het Nederlands voetbal de stap voorwaarts kunnen laten maken. Daar zal ongetwijfeld ook Ronald Koeman toe in staat zijn. Maar ik weet dat hij bij een club onder contract staat."



Het is duidelijk dat Koeman geen goede verstandshouding heeft met Van Gaal en Van Breukelen, dus de Zaandammer lijkt sowieso af te vallen. De krant komt met twee 'logische' namen: Frank de Boer, die momenteel clubloos is, en Phillip Cocu, de huidige oefenmeester van PSV. Pas als zij 'nee' zeggen zal de KNVB wellicht gaan denken aan een buitenlandse trainer.