Welke spits moet Ajax aantrekken voor volgend seizoen?

Kasper Dolberg staat al op het lijstje van menig topclub in Europa, Bertrand Traoré neemt waarschijnlijk afscheid in de zomer en of Mateo Cassierra klaar is voor Ajax 1 is zeer de vraag. Oftewel: de spitspositie in Amsterdam roept vraagtekens op. SoccerNews.nl zet een aantal transfersuggesties op een rijtje.



Links of rechtsom kunnen we er niet omheen: de topkandidaat is duidelijk. Klaas Jan Huntelaar is de naam. De 33-jarige spits heeft een aflopend contract in Gelsenkirchen en verlenging lijkt 'out of the question'. Huntelaar heeft zelf meermaals aangegeven open te staan voor een hereniging in Amsterdam, dus dat kan eigenlijk niet fout gaan... 'The Hunter' is de laatste tijd echter blessuregevoelig en zal zich niet zomaar schikken in een bijrol achter de jonge Dolberg, dus of het verstandig is?







In de Eredivisie

Mocht Huntelaar toch niet permanent terugkeren in de ArenA, dan is het wellicht een optie om rond te kijken in de Eredivisie. Sébastien Haller (FC Utrecht) werd al eerder gelinkt aan Ajax en heeft met zijn 22 jaar nog een mooie toekomst in het verschiet. De Fransman is misschien iets té statisch voor een club als de Amsterdammers, maar oogt zeer koelbloedig in de afronding en is bijna niet van de bal te krijgen. Haller staat bovendien bovenaan het Eredivisie-klassement wat betreft het aantal gewonnen duels.







Ricky van Wolfswinkel keerde afgelopen zomer terug in het shirt van Vitesse en staat met dertien doelpunten op gelijke hoogte met Dolberg. De 28-jarige aanvaller moet in de zomer wellicht opnieuw verkocht worden en na zijn avonturen op de buitenlandse velden brengt hij natuurlijk wel wat bagage met zich mee. Mocht Ajax liever in een jonger segment zoeken, dan is het misschien ook nog een idee om FC Twente-topscorer Enes Ünal (gehuurd van Manchester City) op de korrel te nemen.







Shoppen in het buitenland

Ajax kan er natuurlijk ook voor kiezen om buitenlandse clubs te contacteren. Tottenham Hotspur bijvoorbeeld, of Vincent Janssen misschien in aanmerking komt voor een tijdelijk vertrek. Voormalig sc Heerenveen-topscorer Alfred Finnbogason (FC Augsburg) zou een optie kunnen zijn als de club echt zoekt naar een potentiële goalgetter, al is dat misschien iets minder logisch omdat hij het meevoetballen minder goed beheerst. Namen als Jonathan Soriano (RB Salzburg), Cristian Pavón (Boca Juniors) en Richarlison (Fluminense) worden ook genoemd.







Troefkaart

De bovenstaande namen liggen misschien enigszins voor de hand, deels omdat de haalbaarheid misschien nog wel aanwezig is. Toch kunnen we het niet laten om even ambitieus te dagdromen. Durft Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) zijn eerdere uitlatingen over een terugkeer nog waar te maken? Zou Robin van Persie (Fenerbahçe) ook Amsterdam willen overwegen als Rotterdam-Zuid niet haalbaar blijkt? En wat te denken van Wilfried Bony (Stoke City, ex-Vitesse) of de omstreden Mario Balotelli (OGC Nice/Liverpool).







Of toch gewoon...

Kai Sierhuis ! Ajax besloot afgelopen zomer om twee miljoen euro aan huursom neer te leggen voor Traoré en zelfs een beduidend hogere afkoopsom voor Cassierra, maar de beste spits bleek 'gewoon' al op De Toekomst rond te lopen in de persoon van Dolberg. Dus waarom niet gewoon eens kijken naar de mogelijkheid om de bij Jong Ajax trefzekere Sierhuis door te schuiven in de pikorde. Het zou in het Ajax-beleid passen. Keuzes, keuzes...