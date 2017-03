MOOI! Feyenoord-legioen bijeen voor jarige Kuip

De Kuip bestaat maandag tachtig jaar. Feyenoord is druk bezig om een gloednieuw stadion uit de grond te stampen, maar Het Legioen koestert het huidige onderkomen nog steeds volop. Dat blijkt wel in aanloop naar de start van het verjaardagsfeestje in Rotterdam-Zuid. Honderden supporters zijn rond middernacht bijeengekomen.





