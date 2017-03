'Weiger te geloven dat Nederland een waardeloze generatie heeft'

Danny Blind is ontslagen als bondscoach van Oranje en dus halen veel landgenoten opgelucht adem. Het is echter de vraag in hoeverre zijn opvolger wél succesvol zal zijn.



Wilfried de Jong schrijft op de website van NRC: "Ik weiger te geloven dat Nederland momenteel een waardeloze generatie voetballers heeft. Er spelen genoeg internationals in gewaardeerde competities en nieuw talent dient zich weer aan bij de clubs. Het ontbreekt aan goede trainers, aan een doortastend bestuur."



De voormalig presentator van Holland Sport weet dat Blind voortaan 'niet vrolijker' zal kijken."Gefrustreerd zal de ex-bondscoach zijn vuist in de spiegel willen boren. Niet doen. Heel laten, is mijn advies. Alle spiegels zijn nodig om de professioneel betrokkenen bij het Nederlands elftal naar zichzelf te laten kijken."