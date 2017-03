Daley Blind reageert op ontslag: "Het was niet makkelijk..."

Danny Blind is zondag officieel ontslagen als bondscoach van Oranje. Een enorme klap voor de Zeeuw, maar ook zijn zoon Daley Blind heeft er als international natuurlijk veel last van.



Via zijn Instagram-pagina heeft de verdediger annex middenvelder van Manchester United inmiddels gereageerd op het nieuws. "Samen gewerkt op het allerhoogste niveau, een droom voor ons beide als vader en zoon. Het was niet makkelijk", zo schrijft Blind junior.



"En het heeft niet altijd mee gezeten", vervolgt de international zijn verhaal, "maar ik ben trots op hoe je je altijd verantwoordelijk heb gehouden en nooit heb opgegeven!"





