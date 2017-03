"Of je neemt de Serie A niet serieus, of die jongen niet"

Ruud Gullit kan geen begrip opbrengen voor het opstellen van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt uit bij Bulgarije (2-0). De Oranje-debutant ging niet vrijuit bij beide goals en werd halverwege al vervangen door de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind.



"Toen ik de opstelling zag, had ik al twijfels", oordeelde Gullit zondag tegenover Ziggo Sport. "Ik begreep niet helemaal waarom Matthijs de Ligt speelde. Wesley Hoedt speelt volgens mij al een tijd in de Serie A. Of je neemt de Serie A niet serieus, of je neemt die jongen niet serieus."



De Ligt faalde in Sofia, maar de analist neemt de Ajacied niets kwalijk. "Als je een wedstrijd speelt die je móét winnen, en je kiest voor een zeventienjarige... Uit mijn tijd weet ik nog dat je in zo'n geval steeds zo'n jongen opzoekt. Die staat toch strak van de zenuwen. Het is een risico. De consequenties ervan zijn duidelijk."



Gullit besluit stevig: "Oranje was ontluisterend, verschrikkelijk om naar te kijken."