De Vrij ontvangt 'goed' nieuws bij terugkeer in Rome

Stefan de Vrij heeft Oranje niet kunnen helpen tijdens de interlandperiode. De oud-Feyenoorder ontbrak in Bulgarije (2-0) en slaat ook het oefenduel met Italië over, maar ernstig is zijn blessure niet.



De Vrij keerde zondag al terug naar Rome om zijn blessure te laten onderzoeken door SS Lazio. De diagnose is gunstig: een kneuzing in de rechtervoet nabij de enkel. Tests hebben uitgewezen dat er bij Oranje geen serieuze schade is ontstaan en dus kan het hersteltraject worden gestart door de centrale verdediger.



Het is nog onduidelijk wanneer De Vrij weer in actie komt. SS Lazio gaat zijn herstel de komende dagen goed in de gaten houden om te bepalen of hij volgende week wellicht kan spelen.