Noord-Ieren dromen ook van WK, Polen doet goede zet

Noord-Ierland wist zich zeer verrassend te plaatsen voor het EK 2016. Dat leidde tot sceptische reacties, maar ook het WK 2018 in Rusland zou zomaar eens bereikt kunnen worden.



De Noord-Ieren hadden zondagavond ruim een half uur nodig om Noorwegen te verslaan. Jamie Ward en Conor Washington maakten het verschil op Windsor Park. Met tien punten staat de ploeg tweede in Groep C. Onder wereldkampioen Duitsland (vijftien punten), maar boven Tsjechië (acht).



Polen doet goede zaken

Polen heeft dankzij doelpunten van Robert Lewandowski en Lukasz Piszczek een 1-2 overwinning behaald ten koste van Montenegro. De koploper leek Denemarken daarmee de helpende hand te bieden, maar zonder Kasper Dolberg en Nicolai Jörgensen kwamen zij slechts op gelijke hoogte door uit bij Roemenië met 0-0 gelijk te spelen.



Spannende strijd achter Engeland

Engeland is na de 2-0 zege op Litouwen hardop weg naar het WK. De achtervolgers zullen vooral mikken op plek twee. Slowakije is de grootste kanshebber dankzij een 1-3 zege op Malta, maar Schotland doet ook nog mee dankzij de late 1-0 tegen het ook kansrijke Slovenië. Zij staan allemaal kort op elkaar.