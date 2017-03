Everton-manager Ronald Koeman is een veel genoemde naam in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor Oranje. Na het ontslag van Danny Blind wilde directeur Jean-Paul Decossaux van de KNVB niet inhoudelijk ingaan op die gedachtegang.



"Die lijst van een opvolger mag bestaan uit alle namen die het Nederlandse voetbal beter kunnen maken", zo hield de beleidsbepaler van de voetbalbond zich op de vlakte tijdens de persconferentie. "Ronald Koeman zou daar ook op kunnen staan. Zoals er velen op kunnen staan."



"Iedereen zit wel of niet vast", aldus Decossaux. "Je moet een goed profiel maken. We hebben een mooi plaatje. In de junireeks lijkt het me handig om een nieuwe bondscoach te nemen. Een buitenlandse trainer is een optie want alles is een optie."