Als directeur van de KNVB heeft Jean-Paul Decossaux het ontslag van bondscoach Danny Blind toegelicht. Volgens de voetbalbond is de wisseling van de wacht noodzakelijk bij Oranje.



"We hebben een tijdje een opgaande lijn gezien na het echec van vorig jaar. Daar waren we verheugd over", opende Decossaux nog positief. "In de wedstrijd van gisteren herkenden we deze opbouw totaal niet. Daardoor zijn onze kansen op kwalificatie tot een minimum geslonken. Dan moet je ingrijpen. Dat hebben we gedaan."



De beleidsbepaler vervolgt: "De belangrijkste vraag is wanneer doe je dit. Toen hebben we met Danny besloten om er niet te lang mee te wachten. We wilden hem dinsdag (oefeninterland tegen Italië, red.) niet in een onmogelijke situatie brengen."



Decossaux noemde 'alle opties' nog open. "We hebben mensen die onder regie van Hans van Breukelen gaan kijken wie de nieuwe bondscoach wordt. Natuurlijk hebben we plannen en ideeën. (…) Voor de interlands en juni lijkt het me handig om het voor elkaar te hebben."