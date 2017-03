'KNVB moet alles op alles zetten om déze bondscoach te halen als opvolger Blind'

Alles wijst erop dat Danny Blind een dezer dagen af gaat zwaaien als bondscoach van het Nederlands elftal. Nu is het aan de KNVB om in dat geval een geschikte opvolger te vinden.



Oud-international John de Wolf heeft wel een idee. "Een buitenlandse bondscoach zou kunnen. Ik hoorde de naam vallen van Jürgen Klinsmann, maar ik vraag me af of hij de juiste man is. We moeten kijken naar de lange termijn, de KNVB kan zich geen gok meer veroorloven", stelt De Wolf in gesprek met de Metro.



"Er moet alles op alles worden gezet om Ronald Koeman naar Zeist te lokken. Hij is Nederlands geschoold, maar door zijn ervaringen in het buitenland ook realistisch. Onhaalbaar? Misschien, maar de KNVB moet het proberen. Speel in op zijn eergevoel, willig al zijn eisen in en geef hem de tijd en rust om aan iets moois te bouwen."



De huidige bondscoach aanhouden vindt De Wolf niet realistisch. "Blind heeft tijd genoeg gehad, maar wat het hart van het elftal is nog steeds onduidelijk.."