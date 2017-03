'RSC Anderlecht richt vizier op Oranje-parel'

Het 'grote' Oranje speelt natuurlijk vanavond, in Bulgarije. Maar ook Oranje -19 komt in actie. Er wordt op het veld van Harkemase Boys gespeeld tegen de generatiegenoten uit Oekraïne in de kwalificatiereeks voor het EK in Georgië.



En dat levert veel bekijks op van scouts. Onder meer Eredivisionisten Ajax, PSV, sc Heerenveen, Vitesse, Feyenoord en NEC hebben speurneuzen op de tribune zitten. Maar ook absolute topclubs als Bayern München, Sevilla en Borussia Dortmund zijn present om de pareltjes uit Nederland en Oekraïne in actie te kunnen zien.



Gisteren won Oranje -19 in de EK-kwalificatie al met 1-0 van Finland -19 dankzij een goal van Justin Kluivert.



Update 17:18 uur

Naast de hierboven reeds genoemde clubs, was ook RSC Anderlecht met scouts aanwezig bij de interland van Oranje -19. De website Anderlecht Online claimt inmiddels te weten voor wie de paarshemden uit België waren gekomen: voor rechtsback Giovanni Troupée, van FC Utrecht.



Daar geldt hij als één van de revelaties, hoewel zijn Eredivisie-debuut al van het seizoen 2014-2015 dateert. De scout van Anderlecht kwam wel tevergeefs, Troupée bleef tegen Oekraïne de hele wedstrijd op de bank.





Tijdens het duel van Oranje -19 zat er een scout van Anderlecht op de tribune voor Giovanni Troupee. #fcutrecht — Rodney (@DeccaNL) 26 maart 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.